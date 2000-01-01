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Задача иммунитета – защищать организм от болезней. Каждый человек обладает иммунной системой, которая борется с заболеваниями и сопротивляется вирусам и бактериям. У людей с сильным иммунитетом не возникает проблем во время сезона гриппа, тогда как люди со слабым иммунитетом, скорее всего, заболеют.
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